Президент Путин поздравил Русское географическое общество со 180-летием

Путин записал видеообращение по поводу 180-летия Русского географического общества.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил одно из старейших и авторитетных общественных объединений РФ — Русское географическое общество — со 180-летием со дня основания. Видеообращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин отметил огромный вклад легендарной организации в развитие и укрепление государства Российского, уникальность исследований и героизм экспедиций Русского географического общества.

«Особо отмечу, что именно Русское географическое общество стало родоначальником отечественного заповедного дела и природоохраны, всеобщей переписи населения и системного сбора этнографических данных», — сказал президент, подчеркнув, что РГО по-прежнему активно открывает новые направления работы и пожелал успехов во всех начинаниях общества.

Накануне своего юбилея Русское географическое общество организовало выставки в Донецке на базе республиканского краеведческого музея, а также в Мариуполе и в Мангуше.

Редкие фото первых экспедиций РГО опубликованы здесь на KP.RU.

Напомним, юбилей РГО отмечается 18 августа, и в этот же день празднуется и День географа — профессиональный праздник специалистов, которые связаны с географическими специальностями и науками.