Срочников в зону СВО не отправят — юрист о призыве в Новосибирске

С началом осеннего призыва с 1 октября в Новосибирске родителей и молодых людей волнует вопрос: пошлют ли срочников в зону СВО. Ответ на этот вопрос публикует Сиб.фм.

Юрист Алексей Шмуль пояснил Сиб.фм: согласно статье 2 закона «О воинской обязанности», срочная служба не предполагает участия в боевых действиях. Для направления в зону конфликта требуется контракт.

— Теоретически закон могут изменить, но на данный момент таких оснований нет. Маловероятно, что срочников начнут массово привлекать к СВО, — отметил он.

Однако юрист предупредил: срочников могут направить в приграничные регионы. При эскалации конфликта подразделение может оказаться в зоне соприкосновения — фактически, в боевых условиях, даже без официального участия в СВО.

