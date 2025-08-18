Прокуратура Саратовской области выясняет причины падения статуи на ребенка

Похожие случаи случались и ранее. В Челябинской области Следственный комитет России начал расследование по факту травмирования восьмилетней девочки, на которую во время ремонтных работ обрушилась часть кровли многоквартирного дома из-за нарушений техники безопасности. Тогда председатель СКР Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль и потребовал от регионального управления подробный доклад о ходе расследования.