Полянский призвал учитывать мнения семи миллионов украинских беженцев в России

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России, при обсуждении мирного урегулирования конфликта.

Как сообщает телеканал «Би-би-си», Полянский подчеркнул, что эти люди хотят, чтобы их признавали русскоязычными, желают сохранить свою веру и избежать преследований со стороны украинских властей.

— Нужно учитывать и мнение примерно семи миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта, — призвал Полянский.

27 июня в СМИ появилась информация о том, что МИД Британии стал массово отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища. В ведомстве пояснили, что гражданам «безопасно вернуться на Украину». Вместо Великобритании местные власти предлагают украинцам переехать в более безопасные регионы своей страны.

Кроме того, по словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, жители Польши устали от конфликта на Украине в том числе из-за беженцев, проживающих в пятизвездочных отелях.

