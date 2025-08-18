Полянский призвал учитывать мнения семи миллионов украинских беженцев в России

27 июня в СМИ появилась информация о том, что МИД Британии стал массово отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища. В ведомстве пояснили, что гражданам «безопасно вернуться на Украину». Вместо Великобритании местные власти предлагают украинцам переехать в более безопасные регионы своей страны.