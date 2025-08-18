Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о необходимости учитывать мнение украинцев, нашедших убежище в России, при обсуждении мирного урегулирования конфликта.
Как сообщает телеканал «Би-би-си», Полянский подчеркнул, что эти люди хотят, чтобы их признавали русскоязычными, желают сохранить свою веру и избежать преследований со стороны украинских властей.
— Нужно учитывать и мнение примерно семи миллионов украинцев, которые нашли убежище в России после начала конфликта, — призвал Полянский.
27 июня в СМИ появилась информация о том, что МИД Британии стал массово отказывать украинским беженцам в предоставлении убежища. В ведомстве пояснили, что гражданам «безопасно вернуться на Украину». Вместо Великобритании местные власти предлагают украинцам переехать в более безопасные регионы своей страны.
Кроме того, по словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, жители Польши устали от конфликта на Украине в том числе из-за беженцев, проживающих в пятизвездочных отелях.