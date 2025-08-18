На дне Боденского озера обнаружены 31 затонувший корабль и уникальный парусник

Впервые проведено комплексное исследование подводного культурного наследия Боденского озера, расположенного в центре Европы. В течение двух лет группа экспертов изучала глубины озера, достигающие 251 метра, и раскрывала скрытые там тайны. Об этом пишет Artnet.
С помощью современных батиметрических карт и гидролокаторов бокового обзора специалисты выявили более 250 аномальных зон на дне. После детального анализа 186 из них было подтверждено наличие 31 затонувшего судна, которые ранее использовались для перевозки грузов и пассажиров.
Особое внимание привлекли два металлических корпуса, предположительно принадлежащих колесным пароходам SD Baden и SD Friedrichshafen II. Второй из них был уничтожен во время бомбардировки в годы Второй мировой войны и затонул в 1946 году, а первый прекратил эксплуатацию в 1930-м и впоследствии затонул.
Самой значимой находкой стал почти полностью сохранившийся грузовой парусник с целыми мачтой и реей. Уникально сохранились носовое оснащение, крепежные штыри и храповое колесо — это редкий случай для пресноводной археологии.
Кроме того, исследователи обнаружили загадочное поле обломков с 17 деревянными бочками, часть из которых сохранила крышки и, возможно, маркировку. Происхождение груза пока остается неизвестным.
Эксперты отмечают, что подобные находки являются «временными капсулами», которые дают ценную информацию о технологиях судостроения, торговле и быте на Боденском озере в разные исторические эпохи.
