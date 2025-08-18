На дне Боденского озера обнаружены 31 затонувший корабль и уникальный парусник

Особое внимание привлекли два металлических корпуса, предположительно принадлежащих колесным пароходам SD Baden и SD Friedrichshafen II. Второй из них был уничтожен во время бомбардировки в годы Второй мировой войны и затонул в 1946 году, а первый прекратил эксплуатацию в 1930-м и впоследствии затонул.