В Госдуме готовят налоговые преференции для бойцов СВО

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 346.16 части 2 Налогового кодекса РФ. Так, предлагается включить в состав расходов, учитываемых при применении УСН, затраты компаний и организаций, направленные на благотворительную помощь участникам спецоперации и гражданским лицам, пострадавшим в зоне боевых действий», — пишет ТАСС со ссылкой на документ. К таким расходам могут относиться как денежные средства, так и имущество, а также затраты на их приобретение и передачу в рамках благотворительной деятельности.