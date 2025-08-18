Ричмонд
Жара до +26 градусов возвращается в Новосибирск

С 18 по 24 августа в Новосибирске ожидается тёплая и дождливая погода. Несмотря на почти ежедневные осадки, температура останется высокой для конца лета. Об этом сообщает Сиб.фм.

По данным Gismeteo, днём будет +19…+24 °C, ночью — +12…+16 °C. «Яндекс. Погода» прогнозирует до +26 °C днём и около +14…+16 °C ночью.

Хотя дожди не исключены, резкого похолодания не предвидится. Погода будет переменчивой: после ливней — короткие прояснения и тепло. Горожанам советуют носить с собой зонты, но не убирать лёгкую летнюю одежду.

Ранее стало известно, что на рабочей неделе в Новосибирске ожидается дождливая погода с жарой до +25 градусов.