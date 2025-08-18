Не списывайте на усталость: Эндокринолог объяснила, как понять, что щитовидка дала сбой

Ранее Life.ru назвал скрытые патологии, которые можно распознать по волосам. Недостаток гормонов щитовидной железы делает волосы сухими и ломкими, а при их избытке волосы выпадают по всей голове. Кроме того, сахарный диабет нарушает микроциркуляцию крови, лишая фолликулы питания. У женщин синдром поликистозных яичников часто сопровождается андрогенетической алопецией по мужскому типу, то есть с залысинами на боковых участках и на макушке. Кто находится в группе риска — читайте в материале Life.ru.