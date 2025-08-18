Бодибилдинг, ринопластика и жизнь за границей: Как выглядят и чем занимаются внучки российских звёзд

В эпоху социальных сетей внуки известных людей, даже сами того не желая, оказываются под пристальным вниманием общественности. Конечно, это накладывает на них особую ответственность и оказывает давление. Ведь не все грезят о популярности, но им приходится соответствовать статусу звёздных родственников. Некоторые, правда, не против получить лёгкую славу.