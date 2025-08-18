Автобус в Бенине упал в реку, 44 человека пропали без вести

По данным местного издания Banouto, со ссылкой на правительство Бенина, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с трассы в реку. В автобусе находились пассажиры, в том числе из Мали. Известно об одном погибшем, 44 человека числятся пропавшими без вести, спасти удалось девять человек.