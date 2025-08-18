Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус в Бенине упал в реку, 44 человека пропали без вести

В западноафриканской стране Бенин автобус, следовавший по маршруту Ломе (Того) — Ниамей (Нигер), упал в реку Уэме.

В западноафриканской стране Бенин автобус, следовавший по маршруту Ломе (Того) — Ниамей (Нигер), упал в реку Уэме.

По данным местного издания Banouto, со ссылкой на правительство Бенина, водитель не справился с управлением, и автобус вылетел с трассы в реку. В автобусе находились пассажиры, в том числе из Мали. Известно об одном погибшем, 44 человека числятся пропавшими без вести, спасти удалось девять человек.

Автобус частично находится под водой с пассажирами внутри, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, говорится в сообщении.

1 августа на 35-м километре автодороги М-2 «Крым» в Подольске столкнулись два автомобиля. Автобус врезался в эвакуатор, в результате пострадал один человек.

3 июля в населенном пункте Дефановка на Кубани в реку упал пассажирский автобус — в результате произошедшего спасателям пришлось эвакуировать 25 человек.

До этого на 128-м километре трассы А-107 в Раменском грузовик влетел в легковой автомобиль и автобус, после чего машина опрокинулась. В результате аварии пострадал один человек. Им оказался водитель грузовика.