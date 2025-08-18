Новые протоколы на Mangalib за пропаганду ЛГБТ* поступили в суд

Согласно картотеке, ООО «Мангалиб» вменяется часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).