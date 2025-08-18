Новые протоколы на Mangalib за пропаганду ЛГБТ* поступили в суд

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Четыре новых протокола на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib о пропаганде ЛГБТ* поступили в столичный суд, они будут рассмотрены в сентябре, сообщили РИА Новости в инстанции.
«Судебные заседания назначены на 30 сентября», — сказали в суде.
Согласно картотеке, ООО «Мангалиб» вменяется часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).
Кроме того, административные протоколы за пропаганду ЛГБТ* на «Мангалиб» суд рассмотрит 25 и 28 августа.
Как указано на сайте Mangalib (ООО «Мангалиб»), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.