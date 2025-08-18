Жителей Белгородской области предупредили о фейках от имени чиновников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил жителей региона о появлении в социальных сетях и мессенджерах ложных сообщений, распространяемых от имени министров и руководителей муниципалитетов.
Он отметил, что в нынешние непростые для области дни участились случаи распространения фейков.
«Дорогие друзья, в эти сложные дни для Белгорода и всего региона в социальных сетях и мессенджерах распространяются фейки от лица руководителей муниципалитетов и министров. Это обман», — подчеркнул Гладков в своём Telegram-канале.
Глава региона призвал граждан ориентироваться исключительно на проверенные источники информации и не доверять неподтверждённым сообщениям.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в западных средствах массовой информации уже давно появляются предположения о том, что Киев может нанести удары по Москве. Он отметил, что часто такие заявления оказываются фейками.