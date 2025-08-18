Лайнер Condor экстренно сел в Бриндизи после сообщения о пламени в двигателе

Пассажирский самолет Boeing 757 германской авиакомпании Condor, выполнявший рейс с острова Корфу в Дюссельдорф, совершил экстренную посадку в Бриндизи (Италия) из-за неисправности двигателя.
По данным агентства Philenews, на борту находились 273 пассажира и восемь членов экипажа. Вскоре после взлета в правом двигателе самолета, по сообщениям очевидцев, было видно пламя, также сработал сигнал неисправности.
В Condor заявили, что возгорания не было, а пламя было временным и связано с нарушением воздушного потока в двигателе. Причины произошедшего выясняются, самолет проходит технический осмотр. Многие пассажиры провели ночь в аэропорту, получив одеяла и талоны на питание. Авиакомпания принесла извинения за неудобства и предложила пассажирам, воспользовавшимся альтернативным размещением, возмещение расходов, говорится в сообщении.
