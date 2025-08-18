Лайнер Condor экстренно сел в Бриндизи после сообщения о пламени в двигателе

2 июля пассажирский самолет российской авиакомпании S7 не смог произвести посадку в Улан-Удэ — причиной стал сломанный дворник. О том, что стеклоочиститель неисправен, было известно до полета. Несмотря на это, судно все равно допустили к выполнению рейса из Москвы в Улан-Удэ, так как в точке прибытия погода была ясной.