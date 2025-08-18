«Урал»: поклонник российской мототехники с Аляски получил от Путина неожиданный подарок

Президент России Владимир Путин направил в качестве подарка одному из жителей города Анкоридж, столицы штата Аляска, отечественный мотоцикл «Урал». Подробности сообщил Валентин Богданов, шеф бюро медиахолдинга ВГТРК в Нью-Йорке.
«…Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи», — признался журналисту ВГТРК получивший подарок Марк Уоррен.
Отмечается, что отечественные корреспонденты случайно встретились с мотоциклистом в Анкоридже, когда приехали в Соединенные Штаты на переговоры Президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
В ходе короткого интервью выяснилось, что Марк Уоррен не может купить новый стартер для своего старого «Урала» из-за санкционного режима. Через 2 дня Владимир Путин через дипмиссию России в США передал аляскинцу мотоцикл новой сборки.
Стоит отметить, что это не единственный интересный случай, которым запомнились двусторонние консультации лидеров 15 августа. Также в СМИ до сих пор публикуются материалы о беседе без переводчиков Дональда Трампа и Владимира Путина, в ходе которой Президент РФ продемонстрировал свое владение английским языком.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.