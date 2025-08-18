За сутки на Камчатке зарегистрировали 17 повторных подземных толчков

На Камчатке 30 июля произошло землетрясение магнитудой 8,8, которое стало одним из самых сильных за последние десятилетия. В результате происшествия были повреждены здания и инфраструктура, часть жителей временно покинули свои дома. После также фиксировали серию афтершоков: за сутки было зарегистрировано 49 повторных сейсмических толчков, часть из которых ощущалась жителями населенных пунктов. По мнению специалистов, такие мощные землетрясения могут вызвать серьезные экологические последствия, а также спровоцировать усиление вулканической активности и локальное загрязнение атмосферы.