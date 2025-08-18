Кардиолог раскрыла неочевидные причины тахикардии, о которых вы не догадывались

Некоторые люди могут ощущать учащённое сердцебиение после обильного приёма пищи, при злоупотреблении крепким кофе или энергетическими напитками, в состоянии алкогольного опьянения, а также при курении. Кроме того, тахикардия может быть побочным эффектом ряда медикаментов, предупреждает специалист.