В Госдуме опровергли введение новых запретов для дачников

Изменения в законодательстве о садоводстве, которые начнут действовать с 1 сентября, имеют разъясняющий характер и не вводят дополнительных ограничений. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Государственной думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»).

В ближайшее время для владельце дач условия их использования останутся прежними.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ интернете распространяют фейк о скором запрете дачникам продажи урожая.

«Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года. То есть с момента вступления в силу действующего закона», который так и называется — «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», — рассказала Оглоблина в беседе с ТАСС.

Изменения, вступающие 1 сентября 2025 года, носят уточняющий характер. Они направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и рядом федеральных законов, уточнила эксперт.

Ранее, 22 июля 2025 года, Госдума приняла закон, запрещающий отчуждение садовых и огородных участков отдельно от находящихся на них построек. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года и направлен на устранение правовых нестыковок в регулировании садоводства, что должно минимизировать путаницу при оформлении недвижимости и кадастровом учете.

