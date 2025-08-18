С 1 сентября в России уточнят правила использования садовых участков

С 1 сентября в России вступают в силу поправки в закон о садоводстве, которые носят уточняющий характер и не вводят новых запретов. Об этом агентству ТАСС сообщили в Госдуме.
Недавние публикации о якобы новом запрете для дачников заниматься предпринимательской деятельностью на своих участках, включая открытие хостелов, автосервисов и торговых точек. По словам Оглоблиной, ведение бизнеса на садовых и огородных участках уже было запрещено с 1 января 2019 года — с момента вступления в силу действующего закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».
Поправки, которые начнут действовать с сентября 2025 года, направлены на приведение закона в соответствие с Земельным, Градостроительным и Лесным кодексами, а также другими федеральными нормативными актами, подчеркнула депутат.