С 1 сентября в России уточнят правила использования садовых участков

Недавние публикации о якобы новом запрете для дачников заниматься предпринимательской деятельностью на своих участках, включая открытие хостелов, автосервисов и торговых точек. По словам Оглоблиной, ведение бизнеса на садовых и огородных участках уже было запрещено с 1 января 2019 года — с момента вступления в силу действующего закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».