Магнитная буря 18 августа 2025 года: учёные предупреждают о жестких последствиях

Согласно данным специалистов из ИКИ и ИСЗФ, в августе 2025 года наблюдается рост солнечной активности. Учёные отметили, что 17 августа индекс солнечной активности составил 4,6 из 10. За прошедшие сутки было зафиксировано четыре вспышки класса C в активных областях Солнца 4172 и 4180, что свидетельствует об усилении активности звезды.