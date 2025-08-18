Магнитная буря 18 августа 2025 года: учёные предупреждают о жестких последствиях

Лаборатория солнечной астрономии сообщила, что 18 августа 2025 года Землю ожидает магнитная буря, спровоцированная крупной корональной дырой на Солнце.
По прогнозам, геомагнитные возмущения усилятся до 20 августа, достигнув уровня 4−5 баллов по шкале Kp. Вероятность возникновения бури оценивается в 41%, тогда как вероятность стабильной магнитосферы составляет лишь 29%.
Согласно данным специалистов из ИКИ и ИСЗФ, в августе 2025 года наблюдается рост солнечной активности. Учёные отметили, что 17 августа индекс солнечной активности составил 4,6 из 10. За прошедшие сутки было зафиксировано четыре вспышки класса C в активных областях Солнца 4172 и 4180, что свидетельствует об усилении активности звезды.
Особую тревогу вызывает корональная дыра, увеличившаяся на 50% за сутки. Учёные пояснили, что она станет источником мощного солнечного ветра, который достигнет Земли 18 августа со скоростью 800−900 км/с, значительно превышающей норму.
17 августа магнитосфера оставалась стабильной (Kp = 2), но прогностические модели указывают на начало возмущений 18 августа. Во второй половине дня ожидается пик активности с индексом Kp на уровне 4, что соответствует слабой геомагнитной буре. Планетарный индекс Ap, по данным учёных, вырастет до 15 по сравнению с 5 накануне.
Прогноз динамики индекса Kp на 18 августа следующий: с полуночи до полудня — 1−2 балла, с 12:00 до 15:00 — 3 балла, с 15:00 до 21:00 — 4 балла, с 21:00 до полуночи — 3 балла.