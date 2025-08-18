Вучич анонсировал «неожиданные решения» для борьбы с протестами в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич пообещал гражданам решительные действия властей в ближайшие 3−4 дня для установления мира и порядка в стране в связи с продолжающимися протестами, не уточнив, какие конкретно меры будут предприняты.
— Хочу вам сказать уважаемые граждане, что увидите наши иногда неожиданные решения в ближайшие 3−4 дня. После этого срока увидите очень решительные действия, — заявил Вучич в обращении к гражданам.
Он также предупредил, что в ближайшее время может сложиться впечатление, что государство отступило, но затем проявит всю свою решимость и применит все доступные средства для восстановления порядка, противостоя при этом внешнему давлению.
Вучич выразил опасения, что на протестах могут быть жертвы. По его данным, более ста полицейских пострадали в ходе беспорядков, а МВД Сербии сообщило о нападениях на офисы политических партий и задержании нескольких десятков человек, передает РИА Новости.
Ранее Вучич заявил в эфире Informer TV, что участники протестов в Нови-Саде намеревались поджечь офис Сербской прогрессивной партии вместе с находившимися внутри сторонниками. По словам Вучича, в офисе находилось около 300 человек. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что в ходе беспорядков в Нови-Саде пострадали 27 сотрудников полиции, задержаны 47 человек.