На Камчатке суд арестовал четверых иностранцев за похищение человека

В Петропавловске-Камчатском четверо похитили человека и держали взаперти, пока тот не сбежал.

Источник: Комсомольская правда

Четыре человека отправлены под арест по решению горсуда Петропавловска-Камчатского. Мужчины обвиняются в похищении человека, информирует пресс-служба суда.

Сообщается, что и обвиняемые, и потерпевший не являются гражданами России.

«Суд отправил под арест четверых иностранцев. Мужчины обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору», — сказано в релизе.

В материалах дела сказано, что потерпевшего насильно затолкали в автомобиль и отвезли в квартиру, где держали, пока ему не удалось сбежать.

Историю о том, как 50-летний фермер похитил знакомую и приковал наручниками с цепью к дивану, чтобы ее сожитель не покидал работу, читайте здесь на KP.RU.

Ранее трое жителей Магаданской области похитили знакомого и шантажировали позорящими его снимками, требуя полтора миллиона.

Тем временем под Красноярском будут судить приятелей за похищение человека.