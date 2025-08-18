На Камчатке суд арестовал четверых иностранцев за похищение человека

Четыре человека отправлены под арест по решению горсуда Петропавловска-Камчатского. Мужчины обвиняются в похищении человека, информирует пресс-служба суда.
Сообщается, что и обвиняемые, и потерпевший не являются гражданами России.
«Суд отправил под арест четверых иностранцев. Мужчины обвиняются в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пунктом “а” части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц по предварительному сговору», — сказано в релизе.
В материалах дела сказано, что потерпевшего насильно затолкали в автомобиль и отвезли в квартиру, где держали, пока ему не удалось сбежать.
