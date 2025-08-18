В Госдуме предупредили о штрафах за рекламу на фасадах домов

«Незаконная реклама или роспись на фасадах МКД — это нарушение, которое согласно КоАП РФ влечет наложение серьезных штрафов. Так, за незаконное размещение рекламы на фасадах МКД без согласия собственников можно получить штраф: до 500 тысяч рублей для компаний-нарушителей, до 15 тысяч для должностных лиц и до 2,5 тысяч для граждан. Художественная роспись без разрешения считается самовольным изменением фасада и наказывается штрафами до 5 тысяч рублей для “художников”, до 100 тысяч для организаций, если они спонсируют такое “творчество”, — сказал Кошелев.