На юге Украины, в Одессе были слышны взрывы. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в Одесской области объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.
До этого российская армия освободила семь населенных пунктов во время проведения спецоперации. Российские бойцы взяли под контроль поселения Часов Яр, Бойковку, Бельгийку, Зеленый Гай и Новоукраинку в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожском регионе. Кроме того, российские военные в боях в Часовом Яре уничтожили крупнейшую группировку ВСУ в истории спецоперации.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов утверждал, что под контролем украинских военных в городе Часове Яре остался только один район.
До этого расчет беспилотных летательных аппаратов ВС РФ доставил в Херсон российский флаг в честь государственного праздника. Дрон преодолел водную преграду, после чего установил триколор России на крыше одного из высоких зданий.