Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 18 августа 2025

Отключение света в Иркутске 18 августа 2025 затронет Правобережный, Ленинский, Октябрьский и Свердловский районы. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-каналв «Свет38», ограничения связаны с плановыми работами: перевод нагрузки, восстановление схем, монтаж опор и другие.
По времени неудобства коснутся всех по-разному. В Свердловском и Ленинском районах света не будет весь день, в Правобережном с 9 до 13, до 17 и до 19:00. Более подробную информацию можно узнать в фотокарточках, представленных ниже.
В Свердловском районе света не будет почти весь день. Фото: тг-канал «Свет38» В Правобережном районе будут разные промежутки отключения электричества. Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» В Октярбрьском районе электроэнергии в основном не будет ночью. Фото: тг-канал «Свет38» Ленинский район также останется без света. Фото: тг-канал «Свет38».