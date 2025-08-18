Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 18 августа 2025

Свет отключат в четырёх районах Иркутска 18 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 18 августа 2025 затронет Правобережный, Ленинский, Октябрьский и Свердловский районы. Как стало известно КП-Иркутск из телеграм-каналв «Свет38», ограничения связаны с плановыми работами: перевод нагрузки, восстановление схем, монтаж опор и другие.

По времени неудобства коснутся всех по-разному. В Свердловском и Ленинском районах света не будет весь день, в Правобережном с 9 до 13, до 17 и до 19:00. Более подробную информацию можно узнать в фотокарточках, представленных ниже.

В Свердловском районе света не будет почти весь день. Фото: тг-канал «Свет38» В Правобережном районе будут разные промежутки отключения электричества. Фото: тг-канал «Свет38» Фото: тг-канал «Свет38» В Октярбрьском районе электроэнергии в основном не будет ночью. Фото: тг-канал «Свет38» Ленинский район также останется без света. Фото: тг-канал «Свет38».