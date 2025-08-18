В Госдуме рассказали, какие суммы могут удержать при выплате пенсии

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Cоциальный фонд России (СФР) может удержать часть пенсии при выплате, если у пенсионера есть долги, максимально может быть удержано до 50% пенсии по общим долгам и до 70% — по алиментным обязательствам, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Вопрос удержаний из пенсий требует особого внимания, так как напрямую затрагивает социально уязвимые категории граждан. Действующее законодательство предусматривает четкие основания и ограничения для таких взысканий. Прежде всего, важно понимать, что удержания могут производиться только на законных основаниях. Основными причинами являются: наличие исполнительных документов по алиментам, кредитам, ЖКХ, решения СФР о переплатах или судебные акты. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения», — сказал Нилов.
Он отметил, что особое значение имеют установленные законом предельные размеры удержаний. Максимально, по его словам, может быть удержано до 50% пенсии по общим долгам и до 70% — по алиментным обязательствам, однако с 2022 года действует важная норма о сохранении должнику прожиточного минимума.
«Новое правило гарантирует, что после всех удержаний у пенсионера должно оставаться не менее прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. В 2025 году это от 19329 рублей по России. Но если в регионе должника прожиточный минимум выше общефедерального, что, например, актуально для “северных” регионов, неприкосновенной будет эта сумма. Например, в Мурманской области — 21835 рублей, на Камчатке — 26841 рубль, а на Чукотке — 39803 рубля», — добавил Нилов.
Политик уточнил, что именно столько должно остаться у пенсионера-должника после удержания, но для применения этой нормы необходимо активное поведение самого пенсионера — подача соответствующего заявления.
«Отдельно стоит отметить категории пенсий, защищенные от взысканий. К ним относятся пенсии по случаю потери кормильца, различные компенсационные и единовременные выплаты. Это важная социальная гарантия для наиболее уязвимых получателей», — подчеркнул он.
Нилов также добавил, что при возникновении спорных ситуаций пенсионер вправе обжаловать решение об удержаниях, и это можно сделать как в органах СФР, так и в судебном порядке. Глава думского комитета порекомендовал внимательно проверять все документы.
Парламентарий считает, что отдельного внимания заслуживают случаи переплат пенсий: если пенсионер не сообщил об изменениях (например, о трудоустройстве), СФР вправе взыскать излишне выплаченные суммы, однако и здесь действуют гарантии — взыскание возможно только в пределах 20% от размера пенсии.
«Гражданам, столкнувшимся с проблемами по этому вопросу, следует обращаться в клиентские службы СФР или, например, писать обращения депутатам. Важно знать свои права и уметь их защищать в рамках закона», — подытожил Нилов.