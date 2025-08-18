В Госдуме рассказали, какие суммы могут удержать при выплате пенсии

«Новое правило гарантирует, что после всех удержаний у пенсионера должно оставаться не менее прожиточного минимума в целом по Российской Федерации. В 2025 году это от 19329 рублей по России. Но если в регионе должника прожиточный минимум выше общефедерального, что, например, актуально для “северных” регионов, неприкосновенной будет эта сумма. Например, в Мурманской области — 21835 рублей, на Камчатке — 26841 рубль, а на Чукотке — 39803 рубля», — добавил Нилов.