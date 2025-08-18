Минпросвещения определило годовую учебную нагрузку на школьников

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для школьников с первого по девятый классы, выяснило РИА Новости, изучив соответствующий документ министерства.
Так, с 1 сентября норма составит:
в первом классе — от 620 до 653 часов; во вторых, третьих и четвертых — от 782 до 884 часов; в пятом — от 986 до 1088 часов; в шестом — от 1020 до 1122 часов; в седьмом — от 1088 до 1190 часов;в восьмых и девятых — от 1122 до 1224 часов.
Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.
Уточняется, что количество учебных периодов составляет в первом полугодии не более восьми учебных недель, во втором полугодии — не более десяти для первых классов и не более 11 для классов со второго по девятый.