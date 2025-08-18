Теннисистка Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати

28-летняя Кудерметова имеет в своем активе два титула WTA в одиночном разряде. В 2022 году вышла в ¼ финала Открытого чемпионата Франции. Кроме того, в составе сборной России она завоевала Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году. В парном разряде россиянка также добилась значительных успехов, выиграв девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).