Теннисистка Кудерметова не смогла выйти в финал турнира в Цинциннати

Теперь Паолини предстоит встретиться с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, которая в своём полуфинальном матче одержала верх над Еленой Рыбакиной из Казахстана со счётом 7:5, 6:3.
28-летняя Кудерметова имеет в своем активе два титула WTA в одиночном разряде. В 2022 году вышла в ¼ финала Открытого чемпионата Франции. Кроме того, в составе сборной России она завоевала Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году. В парном разряде россиянка также добилась значительных успехов, выиграв девять титулов, включая победы на Итоговом турнире WTA (2022) и Уимблдоне (2025).
29-летняя Паолини, занимающая девятое место в рейтинге WTA, имеет в своём арсенале три победы на турнирах WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне она смогла дойти до финала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции. Также она является олимпийской чемпионкой в парном разряде.
Напомним, ранее российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным в матче третьего круга турнира ATP серии «Мастерс». Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу российского спортсмена. 27-летний Рублёв, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, имеет в своём активе 17 титулов ATP.