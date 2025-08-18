Школьникам хотят разрешить бесплатно ездить на общественном транспорте

«Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше», — пояснил депутат, передает РИА Новости. Кроме того, детям необходимо посещать дополнительные занятия, различные кружки, спортивные секции, а также ездить в гости и по другим делам. В результате все эти расходы значительно увеличивают общую сумму.