Школьникам хотят разрешить бесплатно ездить на общественном транспорте

Проезд до школы и обратно в среднем обходится в две с лишним тысячи рублей в месяц.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Государственную думу законопроект о предоставлении школьникам права бесплатного проезда на городском транспорте. Об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«Исходя из этой цифры, можно посчитать, что проезд до школы и обратно одного школьника в среднем обходится родителям в две с лишним тысячи рублей ежемесячно. Понятно, что во многих городах эта сумма гораздо выше», — пояснил депутат, передает РИА Новости. Кроме того, детям необходимо посещать дополнительные занятия, различные кружки, спортивные секции, а также ездить в гости и по другим делам. В результате все эти расходы значительно увеличивают общую сумму.
Миронов добавил, что по результатам анализа операций по банковским картам в первом квартале 2025 года средний чек за одну поездку на общественном транспорте по России составил 50 рублей. По мнению парламентария, предоставление бесплатного проезда позволит существенно снизить нагрузку на семейный бюджет и обеспечит равные возможности для всех школьников.
В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди») заявила о необходимости полностью отказаться от продажи фастфуда и оставить в буфетах российских школ только здоровое питание. По словам депутата, такая мера позволит сделать вклад в здоровье подрастающего поколения.
Парламентарий также отметила, что если в школьных буфетах будут предлагать не булочки и газировку, а сбалансированные и вкусные блюда, то дети быстрее привыкнут к правильному питанию, передает RT. Она убеждена, что формирование здоровых пищевых привычек должно начинаться со школьного возраста.