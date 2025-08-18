Ричмонд
Трамп выразил надежду на освобождение 1300 заключенных в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на освобождение белорусскими властями более тысячи заключенных, находящихся в тюрьмах Белоруссии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он также поблагодарил Белоруссию и ее президента Александра Лукашенко, назвав его «сильным лидером». Трамп отметил, что рассчитывает на скорое освобождение 1300 заключенных.

До этого белорусский лидер пообщался с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Лукашенко в ходе телефонного разговора пригласил американского коллегу вместе с семьей приехать к нему в гости в Минск.

Сам Трамп назвал прошедший телефонный разговор «замечательным». Он уточнил, что обсудил с Лукашенко освобождение политических заключенных.

Лукашенко 21 июня встретился со специальным посланником США Китом Келлогом в минском Дворце Независимости. Они говорили о международной проблематике, ситуации в мире и об отношениях между странами.

Позже пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко помиловал 14 заключенных по просьбе Трампа. Так, в тот же день в Сети появились первые кадры встречи оппозиционного белорусского блогера Сергея Тихановского с супругой Светланой.

