В Госдуме разъяснили, за что могут удержать пенсию

Он добавил, что с 2022 года действует правило: после всех удержаний на счету пенсионера должна оставаться сумма не ниже прожиточного минимума по России или по региону — если региональный минимум выше. В 2025 году минимальный остаток составляет от 19 329 рублей в зависимости от региона, например, в Мурманской области — 21 835 рублей, на Камчатке — 26 841 рубль, а на Чукотке — 39 803 рубля.