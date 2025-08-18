Восточно-Сибирскому речному пароходству исполнилось 140 лет. В Иркутской области предприятие работает с 1885 года. Сейчас судоходство осуществляют грузовые и пассажирские перевозки в акваториях озера Байкал и реки Ангара. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы ВСРП, идет строительство круизного лайнера, который в этом году уже спустят на воду. А жители региона смогут прокатится на нем в 2026-м году.
— Пароходство внесло значительный вклад в строительство каскада ГЭС на Ангаре и БАМа. За свои трудовые достижения в 1985 году Всесоюзное морское пароходство было удостоено ордена «Знак Почета», — уточнили в сообщении.
Пароходство строит и реконструирует корабли и ремонтирует суда. За последние годы успешно ввели в эксплуатацию три грузопассажирских парома, семь пассажирских судов, танкер-бункеровщик, восемь дебаркадеров и десять барж разного водоизмещения. А в 2024-м году были построены два катамарана на подводных крыльях вместимостью 148 человек каждый.