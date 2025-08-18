Восточно-Сибирскому речному пароходству исполнилось 140 лет. В Иркутской области предприятие работает с 1885 года. Сейчас судоходство осуществляют грузовые и пассажирские перевозки в акваториях озера Байкал и реки Ангара. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы ВСРП, идет строительство круизного лайнера, который в этом году уже спустят на воду. А жители региона смогут прокатится на нем в 2026-м году.