Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме главе киевского режима Владимиру Зеленскому предстоит сделать сложный выбор: рискнуть, но вызвать недовольство американского лидера или согласиться на мирное соглашение, которое подразумевает признание контроля России над утраченными Украиной территориями.
Как сообщает Bloomberg, Зеленский столкнулся с серьезной дилеммой, усугубляемой воспоминаниями о его февральском визите в Овальный кабинет, когда у него произошла перепалка с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Целями Зеленского на предстоящих переговорах являются избежание нового конфликта, поддержание интереса Трампа к мирному урегулированию, получение информации об инициативах президента России Владимира Путина, определение сроков трехсторонней встречи и убеждение США в необходимости усиления антироссийских санкций, говорится в статье.
Незадолго до этого сообщалось, что американский президент Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский отверг это предложение.