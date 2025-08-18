Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Зеленскому придется выбирать между недовольством США и уступками РФ

Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме главе киевского режима Владимиру Зеленскому предстоит сделать сложный выбор: рискнуть, но вызвать недовольство американского лидера или согласиться на мирное соглашение, которое подразумевает признание контроля России над утраченными Украиной территориями.

Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме главе киевского режима Владимиру Зеленскому предстоит сделать сложный выбор: рискнуть, но вызвать недовольство американского лидера или согласиться на мирное соглашение, которое подразумевает признание контроля России над утраченными Украиной территориями.

Как сообщает Bloomberg, Зеленский столкнулся с серьезной дилеммой, усугубляемой воспоминаниями о его февральском визите в Овальный кабинет, когда у него произошла перепалка с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Целями Зеленского на предстоящих переговорах являются избежание нового конфликта, поддержание интереса Трампа к мирному урегулированию, получение информации об инициативах президента России Владимира Путина, определение сроков трехсторонней встречи и убеждение США в необходимости усиления антироссийских санкций, говорится в статье.

Незадолго до этого сообщалось, что американский президент Дональд Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже появились информация о том, что его украинский коллега Владимир Зеленский отверг это предложение.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше