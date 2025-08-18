Врач предупредила об опасных болезнях, которые могут переносить комары

По ее словам, комары способны реагировать на запахи тела, тепло и углекислый газ, производимый людьми. Лица с повышенной активностью потовых желез, более высокой температурой кожи и учащенным дыханием выделяют большее количество веществ, привлекательных для насекомых, становясь более заметными для них. Так, употребление алкогольных напитков ведет к повышению температуры кожи и увеличению выделения этанола, что делает любителей спиртного более восприимчивыми к атакам комаров.