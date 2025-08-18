Назван самый выгодный срок вклада в новых реалиях

По прогнозу Замалеевой, с учетом текущей динамики до конца 2025 года Центробанк может снизить ключевую ставку еще на два-три процентных пункта, что приведет к дальнейшему уменьшению доходности по депозитам. По этой причине сейчас лучше обратить внимание на вклады сроком от трех до шести месяцев.