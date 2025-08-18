Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области установили остановку «для гигантов»

Высота скамейки и габариты, в целом, вызвали недоумение у местных жителей.

Высота скамейки и габариты, в целом, вызвали недоумение у местных жителей.

Конструкция оказалась чересчур высокой, что создало трудности при её использовании. Фотографию необычной остановки разместил Telegram-канал «Mash Siberia».

Представители ТАУД сообщили, что планируют завершить ремонт и уменьшить высоту сооружения в следующем году. До этого момента использование остановки представляет опасность.

Кроме того, внимание местных жителей привлекло нестандартное крепление бордюра с применением монтажной пены, что вызвало недоумение у горожан.