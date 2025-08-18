В Новосибирской области установили остановку «для гигантов»

Высота скамейки и габариты, в целом, вызвали недоумение у местных жителей.
Конструкция оказалась чересчур высокой, что создало трудности при её использовании. Фотографию необычной остановки разместил Telegram-канал «Mash Siberia».
Представители ТАУД сообщили, что планируют завершить ремонт и уменьшить высоту сооружения в следующем году. До этого момента использование остановки представляет опасность.
Кроме того, внимание местных жителей привлекло нестандартное крепление бордюра с применением монтажной пены, что вызвало недоумение у горожан.