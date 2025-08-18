Россиян предупредили о новых правилах посадки на поезда

«Внесены изменения в правила железнодорожных перевозок, разрешающие использование биометрических данных при покупке билетов и посадке в поезда дальнего следования. Они вступят в силу 1 сентября 2025 года и распространятся на перевозки, не связанные с предпринимательской деятельностью», — передает РИА Новости со ссылкой на данных обновленных правил.