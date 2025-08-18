Ричмонд
В Сибири прогнозируют грозы при теплой погоде, в другом регионе — заморозки

В Сибирском федеральном округе ожидаются сильные осадки, а в Якутии уже зарегистрированы заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни в Новосибирской области температура будет держаться на уровне 25−26 градусов, при этом прогнозируются сильные дожди, ливни и грозы. Аналогичные погодные условия ожидаются в Томской, Омской и Кемеровской областях. В Красноярском крае прогнозируют сильный дождь, грозы, град и ветер до 18 м/с.

Вильфанд также отметил, что в Якутии и Забайкальском крае уже зафиксированы заморозки с температурой воздуха до −1°C.

Тем временем тысячи людей эвакуированы в европейской стране из-за сильной жары и лесных пожаров.