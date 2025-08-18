В Сибири прогнозируют грозы при теплой погоде, в другом регионе — заморозки

По его словам, в ближайшие дни в Новосибирской области температура будет держаться на уровне 25−26 градусов, при этом прогнозируются сильные дожди, ливни и грозы. Аналогичные погодные условия ожидаются в Томской, Омской и Кемеровской областях. В Красноярском крае прогнозируют сильный дождь, грозы, град и ветер до 18 м/с.