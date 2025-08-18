«180 лет»: Путин поздравил Русское географическое общество с важным событием

Президент России Владимир Путин обратился с поздравительным словом к членам Русского географического общества, которое 18 августа отмечает свое 180-летия. Текст приведен на официальном сайте главы государства.
«…Хотел бы выразить признательность всем, кто преданно служит науке о Земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России, богатейшего культурно-исторического наследия нашей многонациональной страны, ее самобытных традиций», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент добавил, что РГО внесло свой вклад в историю российской государственности, обеспечив стране лидирующие позиции в добыче полезных ископаемых и мировой логистике.
Стоит отметить, что Русское географическое общество осуществляет свою деятельность и за пределами границ РФ. Ранее участник экспедиций РГО Михаил Малахов в рамках эксклюзивной беседы с корреспондентом «МК» рассказал об элементах российского наследия Аляске, с которыми Президент Владимир Путин смог познакомиться во время переговоров с лидером Соединенных Штатов 15 августа.
