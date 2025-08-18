Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«180 лет»: Путин поздравил Русское географическое общество с важным событием

Президент России Владимир Путин обратился с поздравительным словом к членам Русского географического общества, которое 18 августа отмечает свое 180-летия.

Президент России Владимир Путин обратился с поздравительным словом к членам Русского географического общества, которое 18 августа отмечает свое 180-летия. Текст приведен на официальном сайте главы государства.

«…Хотел бы выразить признательность всем, кто преданно служит науке о Земле, занимается изучением и сохранением уникальной природы России, богатейшего культурно-исторического наследия нашей многонациональной страны, ее самобытных традиций», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что РГО внесло свой вклад в историю российской государственности, обеспечив стране лидирующие позиции в добыче полезных ископаемых и мировой логистике.

Стоит отметить, что Русское географическое общество осуществляет свою деятельность и за пределами границ РФ. Ранее участник экспедиций РГО Михаил Малахов в рамках эксклюзивной беседы с корреспондентом «МК» рассказал об элементах российского наследия Аляске, с которыми Президент Владимир Путин смог познакомиться во время переговоров с лидером Соединенных Штатов 15 августа.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше