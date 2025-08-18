Прогноз погоды на 18 августа 2025 года в Красноярске: дождливый день с грозами

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.
Синоптики предупреждают жителей Красноярска о неустойчивой погоде в понедельник. Основной особенностью дня станут продолжительные осадки, которые будут усиливаться в течение суток.
Ночью ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Температура составит +13…+15°C. Утром дожди усилятся, а днём прогнозируются ливневые осадки с возможными грозами. Максимальная температура воздуха достигнет +22…+24°C.
Ожидается юго-западный ветер 5−10 м/с, высокая вероятность сильных дождей во второй половине дня, а также возможность грозовых явлений.
Такая погода связана с прохождением атмосферного фронта. Специалисты рекомендуют горожанам воздержаться от длительных прогулок или иметь при себе зонт или дождевик. Также водителям следует соблюдать осторожность на дорогах.