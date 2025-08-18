Невеста Григория Лепса станцевала с младшим братом на вечеринке

А ранее Аврора Киба заявила, что намерена жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после свадьбы. Она также опровергла слухи о финансовых трудностях своей семьи, которые, по её словам, распространила блогер и телеведущая Виктория Боня. Девушка объяснила, что после того, как мама вышла замуж, отец запретил ей поддерживать общение с Боней, что, вероятно, вызвало обиду у телеведущей.