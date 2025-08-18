Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невеста Григория Лепса станцевала с младшим братом на вечеринке

Невеста Григория Лепса Аврора Киба рассказала о вечеринке, на которую она пришла вместе с 15-летним братом. Девушка также поделилась кадрами с мероприятия в своём личном блоге.

Аврора отметила, что это был их первый совместный выход с братом. По её словам, ей пришлось быть «трезвым водителем и старшим товарищем». Киба добавила, что гости снимали их танцы, а сами они оказались «самыми весёлыми». Невеста Лепса появилась на мероприятии в блестящем топе и коротких шортах. Во время танцев девушка села на плечи своему брату.

А ранее Аврора Киба заявила, что намерена жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после свадьбы. Она также опровергла слухи о финансовых трудностях своей семьи, которые, по её словам, распространила блогер и телеведущая Виктория Боня. Девушка объяснила, что после того, как мама вышла замуж, отец запретил ей поддерживать общение с Боней, что, вероятно, вызвало обиду у телеведущей.