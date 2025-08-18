Минпросвещения РФ ограничило учебную нагрузку на школьников

Количество часов будет зависеть от вариантов федеральных образовательных планов.
Министерство просвещения России утвердило допустимые годовые нормы учебной нагрузки для школьников с 1 по 9 классы. Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут применяться во всех образовательных учреждениях страны.
«Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов», — изучив соответствующий документ, заявило РИА Новости. В первом полугодии учебный год для школьников включает не более восьми учебных недель, во втором полугодии для учащихся первых классов предусмотрено максимум десять учебных недель, а для школьников со второго по девятый класс — не более одиннадцати недель.
Согласно документу, для учеников первого класса годовая нагрузка составит от 620 до 653 часов. Со второго по четвертый класс от 782 до 884 часов, для пятых классов — от 986 до 1088 часов. Для шестых классов установлена норма от 1020 до 1122 часов, для седьмых — от 1088 до 1190 часов. Восьмые и девятые классы будут учиться от 1122 до 1224 часов в учебном году.
Ранее министерство уже определяло максимальную недельную нагрузку для учеников начальных классов: с 1 сентября 2025 года она составит от 20 до 26 часов в зависимости от класса и учебного плана. Тогда же были установлены общие нормативы по количеству учебных часов за четыре года начальной школы — от 2 966 до 3 305 часов. Новые требования расширяют эти нормы на учеников до девятого класса.