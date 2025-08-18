Минпросвещения РФ ограничило учебную нагрузку на школьников

Согласно документу, для учеников первого класса годовая нагрузка составит от 620 до 653 часов. Со второго по четвертый класс от 782 до 884 часов, для пятых классов — от 986 до 1088 часов. Для шестых классов установлена норма от 1020 до 1122 часов, для седьмых — от 1088 до 1190 часов. Восьмые и девятые классы будут учиться от 1122 до 1224 часов в учебном году.