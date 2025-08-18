Ричмонд
Церковный праздник 18 августа 2025 года — предпразднство Преображения Господня: традиции, приметы и что нельзя делать в этот день

18 августа Православная Церковь отмечает предпразднство Преображения Господня — последний день перед одним из великих двунадесятых праздников, который верующие встретят 19 августа.

18 августа Православная Церковь отмечает предпразднство Преображения Господня — последний день перед одним из великих двунадесятых праздников, который верующие встретят 19 августа. В этот день верующие готовятся к торжеству, вспоминая евангельские события, когда Христос явил ученикам Свою Божественную славу на горе Фавор.

Духовные традиции дня:

В православных храмах совершаются особые богослужения, включающие песнопения и чтения, посвященные грядущему празднику.

Верующие готовятся к освящению плодов, которое традиционно совершается в день праздника 19 августа (Яблочный Спас).

Продолжается соблюдение Успенского поста, однако устав допускает послабление — разрешается употребление рыбы.

Благочестивые обычаи:

Совершение добрых дел и оказание помощи нуждающимся;

Примирение с ближними и разрешение конфликтов;

Подготовка дома и души к встрече праздника.

Что нельзя делать:

Участвовать в шумных развлечениях и увеселениях;

Предаваться излишествам в пище и питии;

Вступать в конфликты и ссоры;

Начинать важные дела без молитвенного обращения к Богу.

Народные наблюдения и приметы:

Туманное утро предвещает теплую осень;

Дождь в этот день считается предзнаменованием урожайного года;

Ясная погода может указывать на морозную зиму;

Обильный урожай яблок расценивается как добрый знак на будущий год.

Духовное значение дня:

Предпразднство Преображения Господня призывает верующих к духовному преображению, напоминая, что каждый христианин призван стяжать благодать Святого Духа. Этот день особенно благоприятен для углубления в молитву и чтение Священного Писания.

Молитва в предпразднство: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, свете неприступный, просвети нас светом Твоего Божественного Преображения и сподоби чистым сердцем встретить праздник Твой».