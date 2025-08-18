Церковный праздник 18 августа 2025 года — предпразднство Преображения Господня: традиции, приметы и что нельзя делать в этот день

18 августа Православная Церковь отмечает предпразднство Преображения Господня — последний день перед одним из великих двунадесятых праздников, который верующие встретят 19 августа. В этот день верующие готовятся к торжеству, вспоминая евангельские события, когда Христос явил ученикам Свою Божественную славу на горе Фавор.