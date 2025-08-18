Ричмонд
Нужно ли проверять щитовидную железу, если нет симптомов: врач дал ответ

Врач Азимов: Чтобы следить за функцией щитовидки, достаточно сдавать два анализа.

Источник: Комсомольская правда

Многие люди имеют небольшие изменения в работе щитовидной железы, даже если не испытывают явных симптомов. Чтобы следить за функцией щитовидки, достаточно периодически сдавать два анализа. Об этом рассказал KP.RU врач-хирург, д.м.н., заведующий отделением хирургии НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Рустам Азимов.

— Для общего контроля функции щитовидной железы достаточно сдать тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный тироксин (T4), — пояснил эксперт.

Если нет жалоб, дополнительных обследований не требуется. Международные рекомендации не предусматривают профилактическую сдачу анализов, кроме случаев, когда у родственников был рак щитовидной железы.

По словам Азимова, щитовидная железа выполняет функцию «печки» организма. Она регулирует тепло и обмен веществ в зависимости от внешних условий. Гормоны щитовидки ускоряют метаболизм, повышают температуру тела и увеличивают частоту сердечных сокращений, обеспечивая активное кровоснабжение всех органов и тканей.