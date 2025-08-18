Нужно ли проверять щитовидную железу, если нет симптомов: врач дал ответ

Многие люди имеют небольшие изменения в работе щитовидной железы, даже если не испытывают явных симптомов. Чтобы следить за функцией щитовидки, достаточно периодически сдавать два анализа. Об этом рассказал KP.RU врач-хирург, д.м.н., заведующий отделением хирургии НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Рустам Азимов.