В Госдуме предложили сделать проезд для школьников бесплатным

Лидер СРЗП Миронов заявил, что право на бесплатный проезд должны иметь все российские школьники.

Источник: Аргументы и факты

Законопроект о бесплатном проезде для школьников на городском транспорте будет внесён в Госдуму 18 августа, сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

Его разработали лидер этой политической силы Сергей Миронов и первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

«В качестве одной из мер социальной поддержки школьников предлагается предоставить право бесплатного пользования городским пассажирским транспортом (кроме такси и маршрутного такси)», — сказано в пояснительной записке к документу.

Миронов, слова которого приводит РИА Новости, уточнил, что напомнил, что сейчас бесплатный проезд доступен только детям-сиротам и учащимся из многодетных семей. Парламентарий уточнил, что у регионов возможность вводить свои льготы, однако они действуют не везде.

«Мы же считаем, что такое право должны иметь все школьники страны», — подчеркнул руководитель думской фракции.

По его словам, средний чек за проезд на общественном транспорте в первом квартале 2025 года в России достиг 50 рублей.

Напомним, в конце июля в Госдуме назвали хорошей идеей поощрять учеников за отличные оценки, выплачивая им стипендию.