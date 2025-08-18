Это и раньше было вне закона: В Госдуме опровергли введение новых запретов для дачников

«Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года — с момента вступления в силу действующего закона», — сказала Оглоблина в интервью ТАСС, добавив, что вступающие в силу с 1 сентября изменения носят уточняющий характер.