Это и раньше было вне закона: В Госдуме опровергли введение новых запретов для дачников

Российские дачники не столкнутся с 1 сентября с новыми запретами из-за поправок в закон о садоводстве. Смысл поправок, которые вступают в силу с указанной даты, разъяснила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.
Ранее сообщалось, что на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в России запретят заниматься любой предпринимательской деятельностью с 1 сентября 2025 года.
«Любая предпринимательская деятельность на садовых и огородных участках уже была запрещена с 1 января 2019 года — с момента вступления в силу действующего закона», — сказала Оглоблина в интервью ТАСС, добавив, что вступающие в силу с 1 сентября изменения носят уточняющий характер.
Депутат также посоветовала дачникам информировать правление товарищества о тех, кто использует участки для предпринимательской деятельности, а если это не поможет — написать заявление в Росреестр или местную администрацию.
Также в Госдуме опровергли сведения о штрафах за глухие заборы между участками, указав на то, что штрафы предусмотрены за самозахват чужой земли и не зависят от типа самовольно перемещённого ограждения.