Фильмы об Александре Вампилове стали доступны в открытом доступе. Драматурга не стало за два дня до его 35-летия — 17 августа 1972 года. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве культуры по Иркутской области, в онлайн-кинотеатре иркутского кинематографа теперь можно посмотреть документальную ленту из архивов ВССК «Александр Вампилов».