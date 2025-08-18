Фильмы об Александре Вампилове стали доступны в открытом доступе. Драматурга не стало за два дня до его 35-летия — 17 августа 1972 года. Как сообщили КП-Иркутск в Министерстве культуры по Иркутской области, в онлайн-кинотеатре иркутского кинематографа теперь можно посмотреть документальную ленту из архивов ВССК «Александр Вампилов».
— Этот фильм — путешествие по следам драматурга, который умер, не дописав свою последнюю пьесу, — рассказали в пресс-службе Министерства культуры региона.
Несмотря на это, остались его тексты — острые, как лезвие, и трогательные, как первая любовь. В них сохранилась все о человеческих слабостях и силе духа.
