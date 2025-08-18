Ричмонд
Фон дер Ляйен: ЕК поддержит предложение Трампа о «статье 5» для Украины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности Европы внести свой вклад в инициативу президента США Дональда Трампа по предоставлению Украине гарантий безопасности, аналогичных пятой статье устава НАТО.

— Мы приветствуем готовность президента Трампа внести свой вклад в обеспечение гарантий безопасности, аналогичных статье 5, для Украины, и «коалиция желающих», включая Европейский союз, готова участвовать в этом, — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Она также подчеркнула, что Украина не должна быть ограничена в сотрудничестве с какими-либо третьими странами в военной сфере, передает РИА Новости.

СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп обсудил с главами государств ЕС возможность гарантировать Украине безопасность в формате «по типу статьи 5» Устава НАТО о коллективной обороне стран альянса. Кроме того, появилась информация, что глава Белого дома заявил европейским лидерам о готовности предоставить украинской стороне прямые гарантии безопасности.

