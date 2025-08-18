Ричмонд
На Камчатке количество афтершоков за неделю снизилось на 40%

За последние семь дней было зарегистрировано 213 подземных толчков.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке за последнюю неделю количество афтершоков после сильного землетрясения сократилось на 40%, сообщили в региональном управлении МЧС России.

По данным ведомства, за семь дней было зарегистрировано 213 подземных толчков, тогда как неделей ранее их насчитали 359.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН уточнили, что процесс развивается по стандартному сценарию: число ощутимых землетрясений постепенно уменьшается, однако полностью исключать новые толчки магнитудой около пяти баллов учёные не могут.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке завершил свою активную фазу извержения.