На Камчатке количество афтершоков за неделю снизилось на 40%

На Камчатке за последнюю неделю количество афтершоков после сильного землетрясения сократилось на 40%, сообщили в региональном управлении МЧС России.
По данным ведомства, за семь дней было зарегистрировано 213 подземных толчков, тогда как неделей ранее их насчитали 359.
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН уточнили, что процесс развивается по стандартному сценарию: число ощутимых землетрясений постепенно уменьшается, однако полностью исключать новые толчки магнитудой около пяти баллов учёные не могут.
Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке завершил свою активную фазу извержения.