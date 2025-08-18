Крепкий алкоголь заметно подорожал в Новосибирской области

Коньяк и водка наиболее сильно поднялись в цене.
Летом 2025 года в регионе наблюдался значительный рост цен на алкогольные напитки. По данным аналитиков, коньяк и водка подорожали больше всего — на 26% и 23% соответственно. Теперь средняя цена бутылки коньяка (0,5 л) составляет 757 рублей, а водки — 577 рублей.
При этом спрос на коньяк снизился почти на треть, в то время как водка осталась популярной среди покупателей. Вино и пиво стали дороже на 19%, их стоимость достигла 482 и 338 рублей за бутылку, но интерес к ним заметно упал — на 37% и 14% соответственно.
Цена шампанского выросла на 12% и составила в среднем 629 рублей. Единственным исключением стал виски, который, наоборот, подешевел на 8%.