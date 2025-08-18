К осенним отключениям горячей воды надо готовиться жителям Хабаровска

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» информируют о планируемых датах проведения гидравлических испытаний. Графики утверждены в администрации Хабаровска и администрации села Некрасовка, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК».
С 25 по 29 августа пройдут гидравлические испытания тепломагистралей зоны ТЭЦ-2. Горячее водоснабжение ограничат в следующих районах:
Кировский район: Амурский бульвар — Джамбула, ул. Металлистов, Тихоокеанская, Истомина, Амурский бульвар. Центральный район: Амурский бульвар, улиц Шеронова, Ленина от пл. Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона); Индустриальный район: ул. Калинина, пер. Доступный, Волочаевская, Гамарника.
С 8 по 12 сентября пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистралей Хабаровской ТЭЦ-1.
С 13 по 21 сентября — остановка теплофикации на ТЭЦ-1 для ремонта оборудования. Подача горячей воды будет ограничена в Индустриальном районе. В Центральном районе отключения запланированы в границах улиц Гамарника (нечетная сторона) — Пушкина (до ул. К. Маркса) — Мухина (от Пушкина до ул. Постышева). В Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, пос. Горького. В Хабаровском районе: поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка, Гаровка, Мирное, Восточное, Скворцово.
С 15 по 21 сентября запланированы гидравлические испытания сетей, подключенных к котельной села Некрасовка. В эти даты ограничат подачу горячей воды потребителям с. Некрасовка Хабаровского района.
С 15 по 19 сентября проведут проверку трубопроводов на прочность и плотность тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3. Подача коммунального ресурса будет ограничена в Краснофлотском и Кировском районах в границах улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ограничения затронут Центральный район: ул. Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. Также горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района — с. Матвеевка, с. Тополево.
С 22 по 28 сентября пройдут испытания сетей и текущий ремонт котельной в Волочаевском городке. Горячее водоснабжение будет отсутствовать у потребителей на улице Подгаева.
Проведение испытаний является необходимым условием для надежной работы систем теплоснабжения города в отопительный сезон 2025−2026 годов. Во время гидравлических испытаний в трубы тепловых сетей подается вода с давлением, превышающим рабочее. Это позволяет проверить надежность проведенной ремонтной кампании, а также выявить наиболее слабые участки, которые с коррозией и дефектами, которые необходимо оперативно отремонтировать.
Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. При обнаружении проседания грунта, появления пара или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его пешком или на транспорте. В случаях появления повреждений на системах отопления немедленно сообщать в организации, обслуживающие ваш дом. Во всех случаях возникновения опасности необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: