К осенним отключениям горячей воды надо готовиться жителям Хабаровска

С 15 по 19 сентября проведут проверку трубопроводов на прочность и плотность тепломагистралей зоны Хабаровской ТЭЦ-3. Подача коммунального ресурса будет ограничена в Краснофлотском и Кировском районах в границах улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и пос. Горького, их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1. Кроме того, частично ограничения затронут Центральный район: ул. Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — К. Маркса — Амурский б-р — Гоголя — Некрасова. Также горячее водоснабжение будет отсутствовать и у потребителей Хабаровского района — с. Матвеевка, с. Тополево.